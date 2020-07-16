為了照顧弱勢兒童及善盡企業社會責任，中國醫藥大學新竹附設醫院啟動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，為德蘭兒童中心35名院童做免費全身健檢服務，由於該中心照顧的孩子，部分為社會處安置的家暴、失親等兒童，院方也提供醫療諮詢，照顧孩童身心健康。

院長陳自諒表示，這次計畫包含一般檢查、視力檢查、聽力檢查、血液常規檢查、肝、腎功能等，後續也會針對健檢結果，提供治療與家庭醫師協助，陳自諒表示，此次兒童健康照顧計畫，也結合院內的內科、眼科、身心科、復健科、營養科等團隊，以及社工室、志工，整合健康資源執行。

德蘭兒童中心主任阮安納修女表示，去年與醫院簽署合作備忘錄，今年立即推動「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，也降低中心募款壓力，也很感謝院方協助院內孩童，也提高健康照護水準、生活品質。

在健檢活動之外，中國醫藥大學新竹附設醫院安排小小醫學營，由急診室醫師王振憲帶領孩童，體驗急診室的一日和CPR教學，護理師李昀晏也指點學生如何包紮傷卡，營養師鐘沛珊分享怎麼吃才健康，心理師林靖敏、洪櫻慈也透過「情緒來了怎麼辦？」教導孩子如何面對自己的情緒。

新竹縣政府社會處長李國祿，肯定醫院此次的付出與協助，共同守護當地弱勢兒童健康照顧。活動也邀請AAE Piano Trio樂團表演，該樂團9月12日將於台北誠品松菸舉辦音樂會，收入也將捐贈給「愛與關懷－弱勢兒童健康照顧計畫」，延續愛的活動。

(中時 )