台中市民政局斥資1200萬元於神岡樹葬區設置「無主聚寶盆」，民政局長吳世瑋及市議員等出席動土典禮。（王文吉攝）

台中市民政局於神岡樹葬區設置「無主聚寶盆」外觀模擬圖。（台中市民政局提供／王文吉台中傳真）

為解決無主骨灰骸存放問題，台中市民政局斥資1200萬元於神岡樹葬區設置「無主聚寶盆」，16日舉行工程動土典禮，預計明年7月完工，未來將作為台中市各百姓公、萬人塚內無主骨灰集中安葬處，周邊廣植各類植栽，以人文意象設計綠美化，落實綠色殯葬。

「無主聚寶盆」動土典禮在神岡區第一公墓崇本堂旁舉行，由民政局長吳世瑋主持祈福儀式，建設局新建工程處處長葉双福、生命禮儀管理處處長劉振村、神岡區長劉汶軒及市議員羅永珍、徐瑄灃等皆出席。

吳世瑋表示，台中市有很多無主墳墓及納骨塔無主骨灰罈，神岡無主聚寶盆完工啟用後，可解決百姓公祠四散無法統一安奉管理的問題，不僅改善喪葬設施，提高納骨塔使用率，也有利推動公墓遷葬，讓公墓變公園綠地。

代辦工程的建設局說明，「無主聚寶盆」為地下、地上各1層，總樓地板面積99.82平方公尺，預算1200萬元，將運用景觀綠化、植栽設計美化環境，使原有公墓土地生態化、公園化。工程預計明年7月完工，旁邊設有停車場，將提供29個汽車停車位及21個機車停車位。

(中時 )