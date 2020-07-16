樂天桃猿下半季主題趴首先由「新光動紫趴」拉開序幕，找來「年度最強嘻哈怪物」高爾宣 OSN，全猿主場新光動紫趴兩大主題「經典嗨樂」、「嘻哈嗨樂」場場雙樂聯手，第一彈隆重邀請高爾宣 OSN登場！

這位外表有些酷帥的年輕歌手並不單只是因為帥氣外型受到矚目，他所創作的歌曲早已轟炸所有線上線下以及串流軟體榜單，好久沒有這麼好聽的饒舌節奏和充滿故事性的歌詞超級洗腦，現場表演的帥氣魅力和那隱藏在棒球帽下的壞壞笑容。

高爾宣1997年生，今年只有23歲，2018年底開始在台灣樂壇爆紅，發表數首個人單曲，去年五月發行了第一張專輯《#osnrap》，今年入圍金曲獎最佳新人及年度歌曲，作品《without you》不僅蟬聯各大平台冠軍，也成為人氣傳唱曲！

高爾宣唱嘻哈饒舌、唱嗨歌也唱情歌，多次被稱為「年度最強嘻哈怪物」，是近年來台灣甚至是亞洲最受期待的樂壇怪物級男歌手，高爾宣就像是動紫彈引爆台灣嘻哈圈、亞洲音樂圈，如今也要引爆全猿主場。

高爾宣將在新光動紫趴周日「嘻哈嗨樂」場登板先發，賽後表演，號召10號隊友沒了你不行！

(中時 )