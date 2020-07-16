立法院臨時會因監察院人事案，讓朝野陷入暴力對立。在表決前夕，民進黨立院黨團總召柯建銘引用哲學家尼采的名言，向國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲喊話說，「與怪物（深藍）戰鬥的人，應小心不要變成怪物（深藍）」，呼籲兩人停止無意義的對抗，別被國民黨拖進巨獸潛藏的黑暗深淵。

立法院臨時會明將表決監察院人事案，國民黨因反對陳菊等人接任監察院長或監委，因而發動抗爭，目前正佔領議場，力拼杯葛明天的表決。

在投票前夕，柯建銘發出公開信向江啟臣、林為洲喊話。他說，國民黨佔領議場方式杯葛監委同意權行使，然而對外的訴求非但得不到社會的共鳴，反而讓「助理打立委」、「言語性騷擾」等議題成為焦點，這對整個國民黨，乃至於江啟臣、林為洲是情何以堪？

柯建銘說，現在新北市長侯友宜極力與國民黨做出差異性，理由在於整個國民黨已經失去論述能力，淪為漂浮在「韓流」與「深藍」之上的民粹義和團。

他以杯葛同意權行使為例指出，國民黨一開始攻擊陳菊的理由毫無立論基礎，議事抗爭更是淪為幫派械鬥，明明正常的立委職權行使才能凸顯抗爭訴求，卻棄而不用，可說是師出無名，徒有匹夫之勇，這要如何讓國民黨重生？

柯建銘表示，明天的表決將是江啟臣、林為洲能否超越侯友宜的機會，更是決定兩位偉大政治家歷史定位的關鍵時刻。如今之計，唯有擺脫國民黨傳統束縛，停止無意義的議事對抗，勇敢與民進黨站在一起，加入廢除考監修憲的行列，這才是國民黨浴火重生的機會。

柯建銘也說，尼采名言提到「與怪物（深藍）戰鬥的人，應小心不要變成怪物（深藍）」，江啟臣、林為洲皆被視為改革的英雄人物，目前的決斷，關乎兩位能否駕馭國民黨這隻巨獸往正確的方向前進，還是被拖進巨獸潛藏的黑暗深淵，望二位深思。

(中時 )