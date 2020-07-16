TrendForce旗下顯示器研究處最新調查指出，2020年曲面液晶顯示器受惠於曲面電競產品持續熱銷，加上三星積極促銷推動下，出貨量將上看至1,286萬台，相較2019年成長24％。

TrendForce分析師王靖怡表示，曲面液晶顯示器出貨的品牌及面板廠集中度非常高且相當競爭，因曲面機種整機的製作過程較平面機種複雜，需透過大量經驗累積提升產品良率。觀察2020年品牌廠曲面液晶顯示器出貨狀況，三星電子憑藉著自有工廠與面板的支持拿下第一，AOC／Philips因自家工廠生產能力與豐富經驗，加上電競產品促銷有成，目前位居第二。微星的曲面產品聚焦在高階電競顯示器上，雖然沒有自有工廠生產，但旗下產品具備優異的內外裝設計和套組搭配，且上市時間搭上曲面電競液晶顯示器的熱潮，在排行榜中躍升第三，若單看曲面電競市占份額則與三星旗鼓相當。預估今年這三家品牌廠合計吃下曲面液晶顯示器將近7成的市占率。

從面板廠出貨表現來看，三星顯示器近年開拓曲面和電競市場成效顯著，2019年三星曲面顯示器市占高達81％，然而三星2020年全面退出LCD面板市場，預期2021年曲面液晶顯示器產業供應鏈將受此衝擊。而曲面的第二與第三大面板供應商友達、華星則預備全面搶食市場，包含液晶顯示器新面板供應商惠科，也有意加入搶市。

TrendForce指出，2021年在三星顯示器大幅降低曲面液晶顯示器面板供應的情況下，其餘面板供應商質量能否全面銜接仍有待觀察，因此預計明年曲面液晶顯示器出貨量將面臨首度衰退。

(工商 )