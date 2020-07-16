曾獲選《GQ》年度風格男人的陶德山普森（Todd Sampson），明明可以靠顏值吃飯，偏偏要冒險挑戰人類極限，他受邀主持《人體極限大挑戰》，探訪訪亞馬遜雨林中的原始部落馬策斯人，與世隔絕的村民居然還有吃人的習俗。

陶德親眼見證了馬策斯人的「神秘儀式」，他們會在身上塗抹青蛙的毒素，堅信只要挺過毒素帶來的灼熱感與噁心反胃，人類的感知能力就能得到強化，成為優秀的獵人。然而他們也警告陶德，不要輕易嘗試。於是陶德找來了專業醫生在一旁協助，決定親自感受毒素帶來的「強化」。

陶德深入各個鮮為人知而艱困的環境中，體驗那些令人難以置信的生活方式與文化，跟著印度苦行僧修行、加入伊拉克突擊部隊去清除炸藥、在亞馬遜進行傳統狩獵和部落儀式、到武當山學中國功夫、體會美國消防隊員的身心壓力、與遊牧民族一起在零下四十度的酷寒討生活。他和我們同樣好奇：「這些人類是怎麼生存下來的？」

此外，陶德從小就對功夫著迷，李小龍更是他的英雄，他來到武當山接受功夫大師的指導與訓練，兩週之後有辦法得到道長的肯定嗎？旁觀道長與教練示範氣功、輕功，就讓陶德看得目瞪口呆。到了冰天雪地的蒙古，陶德一到就先挑戰在零下二十度的環境裡穿短袖，他不是為了搞噱頭，而是要親身體會人類在極寒環境下的生理反應，包括皮膚起雞皮疙瘩，以及從熱成像攝影機測出手與軀幹的溫差達攝氏28度，一旦時間太長就可能面臨截肢的風險。

《人體極限大挑戰》將於7月19日起週末晚上六點，在中華電信MOD 305頻道《SMART知識台》播出，快來和陶德山普森一起發掘世界上各個角落的奇人異事。

(中時電子報)