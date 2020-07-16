螞蟻雄兵大舉進入股市，台股攀升至「萬二」，為解決投資人選股、找投資標的，日盛證券總經理黃進明今宣布，APP推出「完整投資解決方案」，協助投資人從選股到進出點一次搞定；黃進明也夠過APP現場試算台積電合理股價為319元，財報分數為86分，至於股王大立光合理股價為3280元、財報分數為89分。

黃進明表示，「完整投資解決方案」是從基本面出發，結合金融科技、財務模型，操作簡單讓投資人容易上手，透過確認標的、評估合理股價、條件單買進、移動鎖利賣出等四大步驟，協助投資人在這波多頭當中，戰勝恐懼、嚴守紀律。

台積電今舉辦法說會，歷經好幾個交易日大漲後，今盤中跌幅卻超過2％、最低來到353.5元，仍與合理價的319元仍高出1成；黃進明表示，個股價格在APP的顯示上，台積電來到橙色，尚未到達紅色警戒，意味股價拉回仍是好的買點。

不過，現場媒體對最近討論熱度最高的生技股「合一」(4743)好奇，在「財報模範生」中的得分如何？試算結果出爐，合一的財報分數僅有11分，合理股價為158元；黃進明分析，個股財報分數80到90分區間，是很理想的投資標的，60分以上可以存股，但若低於60分以下，建議投資人要減碼了。

受疫情影響，近來生技類股想像空間大，成了投資人熱門選項之一，黃進明認為，重點還是要看基本面，不能只靠題材炒作，說到底是「有沒有賺錢」。

金融市場詭譎多變，稍有不慎就可能大虧；日盛「ONLINE」APP的「財報模範生」功能中，投資人可以先挑選股票，再點選「合理股價」功能，確認買進價格後，透過「SMART」APP條件單功能，到價後系統自動跳出委託。

(中時 )