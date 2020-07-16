為了抗衡美國制裁，字節跳動可能會擴大中國的業務。消息人士透露，字節跳動近期已向部分投資者表明，該公司計劃更專注在中國市場的增長，透過拓展新領域及開發新應用程序，大幅擴大其中國業務。

綜合外電報導，字節跳動旗下TikTok雖面臨愈來愈大的國際壓力，但其中國業務發展理想。消息指出，字節跳動首季的廣告收入逾人民幣400億元。

知情人士透露，張一鳴現不太可能考慮出售TikTok，他仍決心發展為全球公司，而出售TikTok亦會帶來實際問題，包括外部人士可以訪問字節跳動的電腦代碼及其內容推薦引擎；另張亦不願放棄TikTok的價值，因這是經過長期努力發展出來的業務。

字節跳動的投資者稱，在幾周前，字節跳動股票在二級市場的估值逾1,200億美元，遠高於上一輪融資時的750億美元。不過，投資者正考慮美國禁令的影響；部分人士計算，其預計在2022年IPO，估值或因禁令而減少30％。

目前TikTok在美國的日活躍用戶約5,000萬，美國若落實封殺，將嚴重打擊其收入。據測算，TikTok今年有近半數收入來自美國，預計介乎10億～14億美元，高於去年2億～3億美元的全球收入。

(工商 )