台南農改場場長鄭榮瑞（中）16日退休，友人前往致贈祝福榮退紀念品。（劉秀芬攝）

來自嘉義東石鄉農村的鄭榮瑞，服務公職42年9個月又15天，16日從台南農業改良場場長職務榮退，他一輩子精華歲月都貢獻給台灣農業，獲農委會頒發「優秀農業人員獎章二等獎」，鄭榮瑞說，退休後要先休息沉澱一下，他也不忘呼籲國人多關心農業，支持青農。

台南農改場16日上午舉行新舊場長交接暨宣誓典禮，新場長由農委會農糧署中區分署分署長楊宏瑛接任，由行政院農業委員會副主任委員陳駿季監交。

鄭榮瑞初中畢業後到台北當童工兩年，後來考上台北市工業職業學校，也就是現在大安高工，接著又考上省立嘉義農專農機科，後來也取得中興大學農機工程碩士及中興大學生物產業機電工程博士學位。

1979年鄭榮瑞進入農業試驗所服務，1987年調任台南農改場主持農業機械研究，從助理研究員歷任至場長一職，致力於農業生產自動化與精密設施栽培機械科技的研究與研發。

研發成果包括套管式蔬果種苗嫁接機、蒜瓣脫膜機、苗芽菜立體栽培自動管理系統等31項專利、12項技術移轉、發表著作超過百篇，諸多農業機械的發明、引進及改良，帶給全國農民更便利、更省工的自動化生產方式，對於促進農業全面機械化，使各產業順利達到轉型升級貢獻良多。

尤其是他研發全世界第1台「夾持式落花生聯合收穫機」，1台機器可以抵80名人力，這台機器到現在還有很多農民在用，從挖果到脫粒一貫化作業，沒有這台收穫機就沒有現在的台灣落花生產。

鄭榮瑞說，在農改場工作，就是要解決農民的問題、改善農民的生活，農民有什麼需要，他們就去研發機器、改良品種，現在全台灣人吃的米，每兩碗就有1碗是台南農改場的品種。

雖然16日退休了，但鄭榮瑞還是很關心農業，他說，每個人的日常生活，吃、用都與農業有關，農業需要大家的關心。現在是少子化、老年化社會，他也鼓勵有意投入農業的青年，要靠團體的力量，大面積耕作，才會有競爭力。

新任場長楊宏瑛是台大園藝學系碩士、中興大學園藝學系博士，公務人員高考及格後任公職迄今已約30年。

楊宏瑛從擔任花蓮農改場助理研究員進入公務體系，致力於青蔥種原鑑定技術之研發，曾任農委會歷任科長、技正及台中農改場研究員兼課長等職務，推動多項計畫，具有豐富實務及行政經驗，曾獲十大傑出農業專家及優秀農業推廣教育人員獎，一步一腳印，深獲長官高度肯定及讚許。

(中時 )