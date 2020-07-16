曾國城今錄衛視中文台《一袋女王》預告拌麵將推出新品，加上果陀劇場《我的大老婆》演出，忙得不可開交。近期在錄《型男》時出現胸痛症狀，還有右臉神經莫名抽動，「我跳大半天耶，很可怕的，一直斷斷續續沒停」初階檢查身體無大礙，8月份將做核磁共振、電腦斷層等進一步的精密檢查。

目前身高179公分、體重91公斤的曾國城，透露被造型師臉潮熱諷，「她說『你的尺寸跟NONO一樣耶』」，讓他正視此問題，表示正在進行「1212」輕斷食減肥法，透露之前有想過要試「168」斷食法，「168月瘦一公斤很吸引人，但1212都覺得辛苦，試了我就住院了」，目前僅有打高爾夫運動，但因足底因膜炎也無法走太久，

他與許瑋甯出演的舞台劇《我的大老婆》已在高雄台南巡演，下月中旬將在台北國家劇院開演，2萬多個位置已銷售一空；而他曾拌麵將推出新品牌「曾粉」，主打米粉族群，但他認為吃麵族群比米粉多，要推廣宣傳會更加困難，透露目前已砸了百萬做行銷。

(中時 )