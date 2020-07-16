面對陸生是否回台問題，指揮中心與教育部至今依舊互踢皮球，不願意正面回答，一名就讀新竹清華大學的碩士生表示，同學們苦等半年，能否返台依舊沒有結果，他因此向政府喊話，請先開放需求急迫且有航班的陸生應屆畢業生和舊生回台，不要空置防疫資源。

該名清大陸生共提出多項問題與訴求，首先是不解台政府的做法，「為何應屆生、舊生還未放完就先開放新生，應屆畢業生優先的原則呢？」

該名陸生認為，現在為新生準備防疫量能，只會空置防疫量能，應把防疫量能安排給需求急迫的應屆畢業生和舊生。新生開放7月份進入，請問9月開學前的1個多月，住在哪裡？學校會提供宿舍嗎？」

該名陸生也說，部分舊生也會壓到8月底才回去，而且學生較多的越南和馬來西亞封國停航，這兩國恢復航班前根本不會有人來，請先開放需求急迫且有航班的陸生應屆畢業生和舊生回去，不要空置防疫資源。

該名陸生並指出，衛福部長陳時中7月15日已經明確表明，對於指揮中心來說，不管境外生的國家地區，只要進來居家隔離14天，指揮中心就沒有意見，具體安排哪些國家地區，哪些年級的學生，由教育部安排。

該名陸生疾呼，請教育部對學生負責，既然已經掌握安排學生入境的權力，就不要再踢皮球給指揮中心，並迴避對學生們的責任了，請兌現先前說過「應屆畢業生」優先的承諾，放行唯一被台灣限制入境的陸生應屆畢業生返台。

(旺報 )