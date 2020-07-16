不鏽鋼保溫瓶、鍋具到底會不會溶出重金屬？相關議題在網路上吵得沸沸揚揚，有人甚至為了增加鐵質，特地改用鐵鍋炒菜，沒想到專家揭驚人真相表示，研究顯示，鐵質攝取過多反而容易罹癌。

過去曾有研究指出，鐵、鉻和鎳會從不銹鋼瓶中滲出；此外，還有傳言，用鐵鍋炒菜可以增加鐵質攝取。根據研究人員測試的二十種食物，結果發現，有90％的食物在鐵製器皿中烹煮，會比在非鐵製器皿中烹煮含有較多的鐵，尤其酸度越高、水分越多的食物，用鐵鍋烹煮後，鐵的含量提升越多。

不過根據台灣國家衛生研究院資料，台灣女性血鐵值超過正常80μg/dL的比率高達五成七，男性更超過七成七。研究也發現，相較於血鐵值60到79μg/dL的正常人，血鐵值超過120μg/dL的人得癌症的機率竟高出25％，而死於癌症的機會更高出39％，證明沒有缺鐵問題的人，過度攝取鐵質不但對健康無益，反而更容易罹癌。

至於不銹鋼保溫杯及鍋具是否有毒，《早安健康》報導，加州大學舊金山醫學院教授林慶順表示，目前可以確定的是，並沒有任何科學證據顯示，曾經造成人體傷害，值得注意的是，聲稱不銹鋼保溫杯有毒的業者的共同特性，大都是為了推銷非不銹鋼材質的保溫杯。

(中時電子報)