竹南鎮公所推出仲夏豐遊記，將從7月25日開始登場。（謝明俊攝）

竹南鎮公所推仲夏豐遊記，獲竹南啤酒廠全力贊助。（謝明俊攝）

竹南鎮公所推出仲夏豐遊記，將由名廚料理佳肴。（謝明俊攝）

竹南鎮公所迎接暑假到來，配合竹南濱海各遊憩區，從7月下旬推出系列觀光文化活動，包括衝浪、美食、牽罟、辦桌及大型烤肉會等，為期2周的活動，還特別請來大師郭主義料理麻辣啤酒蝦供大家品嘗，歡迎大家來玩。

竹南鎮公所海岸線相當長，從北至南有崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、長青之森等多種不同型態的濱海遊樂休憩區，因此，竹南鎮公所規畫這次仲夏豐遊記，根據不同遊憩型態推出不同的遊樂內容，同步上場。

竹南鎮長方進興介紹仲夏豐遊記活動內容

例如，假日之森現在是以衝浪水上活動聞名，所以鎮公所委託衝浪教練東尼協助安排衝浪等水上活動，提供遊客嘗試衝浪體驗；而崎頂新樂園因腹地廣大，將舉辦千人烤肉大會。

竹南鎮公所推仲夏豐遊記，將由衝浪教練東尼安排遊客衝浪體驗。（謝明俊攝）

這次的「2020竹南觀光文化季系列活動─仲夏豐遊記」將於7月25日、7月26日、8月1日、8月2日等4天，同時在龍鳯漁港、假日之森及崎頂新樂園等地點同步舉行。

25日首日開幕活動將在龍鳯漁港揭開序幕，邀請竹南鎮觀光代言人江志美及名廚古錐師郭主義，以竹南在地美味食材及啤酒，由名廚郭主義現場料理麻辣啤酒蝦，供鄉親一同試吃。

接下來，還有「名廚來辦桌」的美味啤酒料理饗宴，歡迎參加活動民眾訂席享用，並搭配「海洋音樂會」邀請藝人、樂團演出，共賞夕陽，現場並安排，啤酒接力比賽、牽罟補魚體驗活動、美食試吃、活力四射舞蹈競演、街頭藝人、專業舞團及社區社團表演，還有苗栗18鄉鎮市農特產品及文創手作展售市集、路跑活動、校園歌喉戰決賽、竹南一日輕旅行旅遊地圖集點活動等，歡迎大家作伙來苗栗竹南，感受竹南的在地風情、文化情懷與青春熱情。

(中時 )