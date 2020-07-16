兩岸官方隔空交火，陸委會此前在臉書貼出圖卡「赴陸就學你不能不知道的8件事」後，大陸國台辦隨後也在微博貼文回應「台灣陸委會裝作不知道的8件事」。陸委會今天再追擊「陸方未提到的3件事」，兩岸大打口水戰。

陸委會日前在臉書發文「赴陸就學你不能不知道的8件事」，稱大陸畢業後轉赴歐美深造、創業謀職不易、疫情不透明、部分學歷台灣不承認等，提醒想赴陸求學的台生「三思」。

國台辦隨後也在微博貼文回擊「台灣陸委會裝作不知道的8件事」，表示大陸大學出國留學機會多、實習就業機會多，有充足空間容納畢業生，同時是世界公認防疫工作最好、最透明的地方。

陸委會今天透過新聞稿表示，陸方日前就台生赴陸事宜進行圖卡宣傳，似有誤導民眾之嫌。

陸委會舉媒體調查為例，表示近期台灣學生赴陸就學意願已逐漸下降，顯見陸方所提供的優惠條件，對台灣年輕人而言，並無吸引力。

陸委會進一步指出，陸方刻意迴避陸委會所提赴陸求學所需面對的三項風險問題，包括「網絡設限封鎖信息瀏覽不便」、「校園及日常生活受中共監控情形嚴重」、「言論審查管控」等，才是台灣青年學生們最在意與重視之關鍵。

陸委會說，對於陸方透過淺顯易懂圖卡方式主動溝通，讓民眾瞭解其官方意見，仍要提醒陸方應基於客觀事實，勿刻意混淆視聽，以不實資訊誤導民眾。

(旺報 )