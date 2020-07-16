國發會設定未來4年國家總體經濟目標(政院提供)

行政院會上午聽國發會未來4年國家發展計畫報告，國發會綜合規劃處長張惠娟表示，依2021到2024年人均GDP的區間目標，落在2萬零6美元到2萬9584美元之間，很可能在總統任期結束前，人均GDP有機會達到3萬美元。

國發會在未來4年總體經濟目標方面，共提出GDP實質成長率、人均GDP、失業率及核心CPI上漲率等項目。

其中，在人均GDP部分，國發會綜合規劃處長張惠娟表示，今年預測值是2萬7131美元，而2021到2024年的區間目標，則落在2萬零6美元到2萬9584美元之間，很可能在總統任期結束前，人均GDP有機會達到3萬美元。

國發會副主委鄭貞茂也樂觀表示，只要所設算的經濟成長目標達成，3萬美元也可望達成。要說2萬9900美元跟3萬美元差多少，3萬美元凸顯的不是金額本身，而是國家經濟實力及國民心態，可能不能用開發中國家的角度來看，而是台灣已步入先進國家的立場，是已開發的國家。

(中時 )