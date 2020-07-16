屏仕建設推出新建案「大尺之間」，外觀有如一座美術館的驚艷設計。（盧金足攝）

「屏仕大尺之間」吸引中科、精科園區、醫界與學界族群看屋置產。（盧金足攝）

台中港區運動公園讓市民快樂運動，帶來健康。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「屏仕大尺之間」發揮當地特色，打造「改變傳統生活體驗」。（盧金足攝）

海線第一座運動園地，台中港區運動公園規畫羽球場，讓大人、小孩在專業羽球場飆球技。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市沙鹿區結合中科生活圈與新光田特區，不僅帶來就業機會，居住需求增多，屏仕建設推出新建案「屏仕大尺之間」，外觀有如一座美術館的設計，規畫吹時尚文青風，還發揮當地特色，打造「改變傳統生活體驗」的挑高3米6，將向上路與台中市的夜景納入無敵窗景，變成向上路的建築新地標。

屏仕建設董事長特助蔡又豪指出，「屏仕大尺之間」建案的定位，就是超越、超越、超越，超越台中對國際視野的態度，超越傳統的建築尺度，不管空間、格局、建材，超越想像的細膩美學與生活品味。

「獨一無二的設計感！」蔡又豪說，以美學概念做整合，以原創的發想，跳脫傳統購屋的選擇方向，而且，以沙鹿地區的建案以往透天別墅產品多，隨著展住習慣改變，大樓社區符合更多人居住要求，房價公道實在，插旗沙鹿的房地產作品「表現的是品牌精神」。

蔡又豪強調，力邀曾在Zaha Hadid事務所擔任主導設計師、被評選為亞洲50位最具潛力華人設計師的「行一建築‧彭文苑」操刀規畫，高規格設計外觀像一座美術館，擴大基地優勢，向上路與台中市華燈初上，在家就能欣賞百萬夜景，每一戶都是景觀戶。

國外的設計概念，融入當地建材與文化，屬於這個地方獨特的元素，蔡又豪說，時尚大器非常有味道的居住空間，連國外進口廚具都是客製化，從建築外觀、公設環境、內部格局到建材設備等突破傳統限制，創造「高度更高，廣度更廣」的全新居住體驗。

《Ultra超越》屏仕大尺之間，是屏仕建設繼烏日高鐵特區「森之驛」熱銷後，在向上路旁中科生活圈推出新案「大尺之間」，戶戶大面寬無限棟距。

此外，有感於現在房子坪數越來越小，通風採光與視野不應該隨著坪數變小而被犧牲，屏仕建設設計的「屏仕大尺之間」，戶戶挑高3米6，特別規畫錯層陽台讓景觀視野無限延伸，提供大於180度的立體視野，採用「版牆結構系統」，提供良好隔音性，提高與鄰戶的私密性。

「屏仕大尺之間」基地位於向上路七段旁，鄰近台中港區運動公園，不僅擁有首座國際賽事規格滑輪溜冰場，體適能健身中心、羽球場等運動設施一應俱全。

沿向上路速抵國道3號交流道、國道1號南屯交流道，並可沿水裡社路直抵台灣大道五段，緊臨中科、精密科學園區，日前中科西南向聯外道路已動工，可從向上路直通西屯路進入中科及中科商圈。

「屏仕大尺之間」現場專案經理曾景烽指出，挑高3米6產品規劃特殊、室內標配豪宅等級建材，緊鄰西屯中科生活圈，交通效益發酵、重大建設「新光田院區」動工榮景加持，新商圈成型在即，「屏仕大尺之間」公開即吸引不少中科、精科、醫界與公教族群看屋置產，沙鹿區推出人文氣質取勝，又提供挑高的產品，成為當地指標建案。

(中時 )