陳雪生（左）與陳歐珀（中）聚在一起交談，陳歐珀還捧著自己的肚子，一旁的洪孟楷（右）露出笑容。（黃世麒攝）

為阻擋監察院長被提名人陳菊及監委人事同意案，國民黨立委占領議場卻衍伸性騷擾風波，被民進黨立委范雲指控的國民黨立委陳雪生（左）16日再喊冤，表示自己一點意圖、犯意、行動動作都沒有，「我肚子長鐵釘嗎？奇怪欸！」並無奈地說，以後打架男女分流比較好，碰在一起都有事。

(中時 )