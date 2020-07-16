遭控性騷擾 陳雪生無奈：我肚子長鐵釘嗎？ 15:402020/07/16 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳雪生（左）與陳歐珀（中）聚在一起交談，陳歐珀還捧著自己的肚子。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳雪生（左）與陳歐珀（中）聚在一起交談，陳歐珀還捧著自己的肚子，一旁的洪孟楷（右）露出笑容。（黃世麒攝） 為阻擋監察院長被提名人陳菊及監委人事同意案，國民黨立委占領議場卻衍伸性騷擾風波，被民進黨立委范雲指控的國民黨立委陳雪生（左）16日再喊冤，表示自己一點意圖、犯意、行動動作都沒有，「我肚子長鐵釘嗎？奇怪欸！」並無奈地說，以後打架男女分流比較好，碰在一起都有事。 (中時 ) #立委 #肚子 #國民黨立委 #陳雪生 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄補選 陳其邁票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐 - 政治 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 高雄補選最新民調！2.8萬網友竟秒選這人？ - 政治 直播》為陳菊監院長鋪路 綠啟動議場清除藍委 - 政治 沒有韓國瑜...羅友志喊話黃暐瀚：1450開始找麻煩了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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