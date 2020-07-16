國民黨台南市黨部主委謝龍介16日證實已口頭請辭黨部主委一職，他稱已完成黨務階段性工作，6月6日罷韓投票結束後，8日就向國民黨主席江啟臣請辭，為等新主委人選，代理至今，希望新主委月底到任，未來除了議員職務，會加強與年輕人互動。

謝龍介為台南市資深國民黨議員，議員連任達22年，近年來成為國民黨內政治明星，2年多前選上國民黨台南市黨部主委，2年任期期滿，主委改為派任，他繼續擔任主委至今。

國民黨因黨產爭議，近年來擔任地方黨部主委都需為黨員薪水與選舉活動募款，謝龍介擔任主委2年7個月來，經歷縣市長9合1與總統暨立委2場選舉，共募款2000多萬，他坦承募款是這項職務的壓力之一。

謝龍介解釋，黨務原本就是階段性工作，主委一職原本去年11月到期，改派任後已多當了半年多，遇上罷韓選舉再延緩，6月6日罷韓投票結束，他已口頭向江啟晨請辭獲准，等候新主委到任。

「希望新主委月底到任」謝龍介表示，距口頭請辭至今已1個多月，他還要繼續募款負擔19位黨工薪水，未來會協助新任主委，並將工作重心轉移到與年輕人的交流上。

謝龍介表示，國民黨在今年初的總統選舉大量流失年輕人選票，未來須讓年輕人理解國家走勢，多辦年輕人社團研習與論壇活動，加強與年輕人的互動，取得認同。

(中時 )