陳子玄重心放在工作跟小孩身上。（翻攝臉書）

陳子玄與前夫陳建隆去年底結束4年婚姻，她今錄衛視中文台《一袋女王》表示與前夫見面頻率高，一週見面高達5次，就是為了給3歲兒子恩恩有個爸爸媽媽的健康環境，問及有機會舊情復燃嗎？她回應「順其自然」，不敢把話說死。

目前正在拍攝《天之驕女》的她，透露工作繁忙，無心認識新異性，「我比較不會跟異性相處，連工作異性想多聊幾句，都會趕快畫句點，就想說全心在工作和小孩身上」，目前與前夫分開住，笑稱自己為「遊牧民族」，視拍戲情況住妹妹家或回娘家，但兩人還是會輪流照顧小孩，一起陪孩子上早療課，因社會局老師一週會探視2次，父母都需要陪同，兩人一週會面高達5次，對於復合，陳子玄說「應該不會，就順其自然，他對感情比較收斂，所以我也不知道他心裡是怎麼想，他也不會特別說想要幹嘛，只會問說兒子要上課，要不要一起吃飯」。

今年4月陳子玄拍攝陳建隆摑掌兒子畫面，引發軒然大波，問及是否會怕前夫再對兒子動粗？陳子玄說，「其實還好，不會了，因為社會局的老師有來關切，有觀察到小孩不怕爸爸，喜歡爸爸，目前也沒有失控場面」。兩人離婚後建立共同基金來分擔小孩教育與生活費。

(中時 )