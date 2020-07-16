名古屋起家的日本連鎖咖啡品牌「客美多咖啡KOMEDA’s Coffee」2018年進軍台灣、2019年開放加盟，迄今已開出5家直營店及2家加盟店。展望後市，公司不畏疫情持續展店，下半年預計新展3～4家店，持續深耕雙北地區，並已規畫南下台南、高雄等地籌備布局。

在日本創立超過50年的客美多咖啡，母公司客美多控股2016年於東證一部掛牌上市。2014年成立的好食餐飲集團，於2015年9月開始跟日方洽談合作，歷時2年才決定合設子公司客美多好食進軍台灣，其中好食持股49％。

客美多咖啡2018年2月開出南京建國店、12月開出內科西湖店，2019年3月開出松山八德店、8月開出敦南信義加盟店、10月開出小巨蛋加盟店，上半年雖面臨新冠肺炎疫情衝擊，仍一舉展出台北東興、天母2家店，於2月底試營運、4月正式開幕。

展望後市，客美多咖啡展店計畫穩健推展、持續深耕雙北地區，下半年預計再新展3～4家店。其中，位於國父紀念館商圈的忠孝光復加盟店，已自7月起試營運，並將插旗新莊宏匯廣場開設新莊宏匯店，預計31日開幕，將是首間位於新北市、並開設在百貨內的分店。

客美多咖啡表示，忠孝光復加盟店位於國父紀念館旁、光復南路上，主要看準商圈潛力，且鄰近捷運站、停車場，具交通方便之利、且可延伸台北東區版圖。另外，位於大直美麗華商圈的大直加盟店、近龍江民生路口的龍江店，亦緊鑼密鼓籌備中。

客美多咖啡指出，大直加盟店由擁有印尼紡織背景的宋氏家族旗下「虹光國際」投資，為首家法人投資加盟店。而接近龍江路與民生路口的龍江店，則鎖定當地商辦族群和在地居民，預期可望觸及中山國中至榮星花園一帶消費客群。

展望後市，客美多咖啡設立5年全台展店達50家目標，除了繼續深耕雙北地區，亦規畫拓展進軍中南部地區，目前已在台南、高雄地區積極籌備布局。在端午連假舉辦的「台北國際連鎖加盟暨創業大展」夏季展，公司也首度參展，期盼吸引更多中南部加盟者投入。

(時報資訊)