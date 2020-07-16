因經濟解封後求職人口增加，儘管澳洲6月就業人數創下史上最大增幅，但失業率仍然走升，並創下22年新高。

澳洲統計局周四公布，6月就業增加21萬800人，與4月就業崩跌約60萬人、5月就業再減22萬7,700人相比強勁反彈，並遠超出經濟學家預估的新增11萬2,000人。

但澳洲6月失業率仍達7.4%，較4月的6.4%、5月的7.1%進一步升高，並創下22年來的最高記錄，主要因就業大幅增長，仍不足以抵銷求職人口的增加。澳洲6月勞動參與率升高1.3個百分點，達到64%，創下4月來新高，帶動失業率攀升。

6月失業者增加6萬9,300人，達到99萬2,300人，與2008年全球金融危機時間的失業人數相比，還多出約三分之一。

隨著政府的就業振興方案可能即將終止，澳洲失業率恐將繼續走升一段時間。維多利亞省爆發第二波疫情，亦將對澳洲就業前景造成威脅。瑞銀預估澳洲就業市場仍將低迷，第四季就業情勢將再度惡化，失業率估將進一步升至8%，澳洲會需要更多的支持性的財政政策，以緩解維省墨爾本市爆發第二波疫情帶來的衝擊。

(時報資訊)