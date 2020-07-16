台塑化(6505)第二季營運落底，展望第三季，台塑化在低油價環境下，將享有產品庫存時間差利益，且將會有股利收入貢獻，至於昨(15)日麥寮一廠(煉製二廠)的第二套重油加氫脫硫單元(RDS#2單元)，目前預估衝擊有限，但復工日期仍是關鍵。

虧損大幅低於預期，主要是因為產品庫存時間差損失高於預期，拖累煉油業務虧損金額較第一季擴大，而整體營業虧損僅小幅季減，台塑化第二季，多數營運指標其實符合預期，由於大陸成品油地板價機制啟動，使非大陸區域的供給壓力緩解，加上OSP轉至折價，造成台塑化煉油利差自第一季的每桶6.7美元季增至每桶8.2美元，且因為杜拜原油季均價格下跌、季底價格回升下，庫存跌價損失回沖28.6億元，並認列產品庫存時間差損失，此外，因為原油及石油腦價格低，支撐烯烴業務獲利季增。

展望第三季，法人分析指出，有鑑於大陸煉油業者庫存已大幅累積，加上OSP將轉至溢價，預估整體煉油利差將低檔徘徊，且考量烯烴及煉油產能投放再起，加上產業投機性庫存可能回流至現貨市場，產業將處庫存調整期，預估烯烴綜合利差將在當前中庸水準徘徊，台塑化將持續享有產品庫存時間差利益，且台塑化將會有股利收入，約當貢獻每股獲利0.19元，故預計台塑化第二季應該是今年谷底，第三季在低油價環境加上業外收益貢獻下，每股獲利可望超越2元。

台塑化先前就預計，因OPEC將於7月15日召開會議，可能調整8月減產量，加上全球二次疫情持續升溫，使油價漲幅受到限制，故預計下半年油價儘管會上升，但升幅有限，以台塑化來說，第一套輕裂廠8月中至9月底定檢，預計煉油廠第三季平均產能利用率79%，而第三季平均產能利用率為76%，

值得注意的是，台塑石化麥寮一廠(煉製二廠)的第二套重油加氫脫硫單元(RDS#2單元)，昨(15)日發生工安意外，因「胺液吸收區」異常而發生火災，惟台塑化表示，第二套重油加氫脫硫日產量8萬桶，營運衝擊不大，但若此單元直到9月無法復工，將使第三季煉油事業產量稍有縮減，推估產能操作率將由原先預估的79%下滑至75%。

(時報資訊)