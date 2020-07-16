雲林縣公辦公營的華德福高中有國中6班、高中3班，2014年成立後暫借古坑鄉山峰華德福教育實驗小學上課，近3年來因教室不足，都在組合屋上課。中華科技大學在古坑鄉崁腳村設有雲林校區，下學年起願無償提供一棟校舍給華德福高中上課。

華德福高中目前有國中6班、高中3班，因校舍不足之故，國中有3班設於褒忠鄉潮厝華德福實驗小學，其餘都在山峰華德福小學上課。

山峰華德福小學因校舍不足，校長室改為高中部的教職員辦公室，3年前在校園空地搭3間組合屋，作為高中部每一年級一班教室，資源教室則與國小部共用。

華德福高中曾欲借用古坑鄉興昌國小舊校舍、樟湖國小舊校舍，但前者是危樓、後者有崩塌風險而作罷。

中華科技大學雲林校區目前作為該校教育實習、會議交流、產學研究之用，前年古坑鄉華南國小校舍防震修繕時，曾向中華科大借用校舍上課一年。

雲林縣府向中華科大洽詢能否借用校舍給華德福高中，獲校方善意回應，16日與縣府簽訂無償提供校舍的合作備忘錄。

中華科大表示，盼透過合作讓雲林的教育好上加好。

縣長張麗善表示，華德福實驗教育採四學期制，除學科外也注重繪畫、歌唱、舞蹈等藝術課程，是雲林縣教育重要特色。

(中時 )