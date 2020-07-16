美國總統川普急著讓學校在秋天全面復課，他14日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時語出驚人，指出孩童和父母被關在家裡悶出「精神創傷」，甚至「快死了」。

美國總統川普急著讓學校在秋天全面復課，日前更語出驚人，指出孩童和父母被關在家裡悶出「精神創傷」，甚至「快死了」（dying）。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，川普近期疾呼讓學校在秋季復課，不過全美第二大的洛杉磯聯合學區（Los Angeles Unified School District）卻已決定秋季只會進行網路授課，對此，川普14日接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）專訪時，批評當地政府做了一個「很糟糕的決定」。

記者追問部分家長及老師認為學校復課並不安全，川普卻語出驚人，「孩童及家長都快因為精神創傷死了，他們快死了是因為他們不能做他們之前在做的事，父母親不能去工作，因為突然間他們必須待在家裡看小孩。」

川普強調，不能讓小孩去學校上課，對父母造成了「巨大壓力」，「我們必須讓學校開學。」

不過川普並沒有權限強制要求學校何時復課，只有州政府及地方政府才有權力，川普日前揚言要扣住聯邦政府給予學校的經費，以施壓地方政府復課，不過報導指出，川普同樣無法撤回國會已經批准的資金。

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文章來源：Donald Trump claims children and parents are DYING from 'trauma' because schools are not open as he steps up demands for full-scale reopening despite surging coronavirus cases
文章來源：Trump says school districts are making a "terrible decision" if they don't reopen

(中時電子報)

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