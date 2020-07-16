國軍M60A3主力戰車利用高架橋墩進行隱掩蔽作為。軍聞社提供

陸軍裝甲586旅參演部隊，今日於臺中港一帶，利用現有的地形、地貌，將雲豹甲車、拖式飛彈車、M60A3戰車等主戰裝備，實施人員及裝備偽裝，進行戰力防護演練，驗證官兵專業專長及臨機應變能力，奠定防衛作戰戰力。

此次演練以疏散、偽裝、機動轉移、隱掩蔽及偽裝欺敵等作為，使戰力防護貫穿全程。由於演訓場地幅員廣大，從甲南海灘一路延伸至鄰近公路及橋樑等處，沿途不時可見到國軍官兵及主戰裝備，藉由現地建築物、地貌、植披狀況，實施偽裝及隱（掩）蔽於道路邊、橋下等地，民眾見狀紛紛表示：「近距離看到戰車，像是來到了戰場，很有臨場感」、「國軍官兵操演，真的辛苦了，國軍加油！」

第五作戰區表示，漢光演習各參演部隊均按計劃完成各項訓練，展現平日訓練成果，讓國人見證堅實的國防戰力，籲請國人繼續支持國軍建軍備戰，以凝聚全民國防共識，強化防衛國土之能量。

(中時 )