宜蘭縣南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，經過9個多月，事件仍影響著南方澳居民，當地小學決定透過影像紀錄，用相機留下南方澳風貌，今天（16日）在羅東聖母醫院舉辦影像展開幕式，同時結合公益，照片義賣所得全數用以澎湖惠民醫院重建計畫。

南安國小校長張志弘說，橋斷了之後，他發現老師、學生、社區居民的心情「就好像有個好朋友不見了。」但卻又說不出感覺，學生雖然住在南方澳，但對故鄉的認識往往是幾條路與幾座建築，因此希望讓學生透過攝影紀錄家鄉。

學校決定申請「國泰慈善基金會學童圓夢計畫」，用以購買相機，蘭陽攝影志工團指導學生拍照，還夜宿學校拍攝南方澳日出，學生張語安說，初學攝影不懂感光度、白平衡，學會攝影後很有成就感，但從沒想過會有開攝影展的一天。

「再‧見‧大橋」學童圓夢公益攝影展是從7月16日展出到7月31日，地點在羅東聖母醫院7樓健檢中心，星期假日休展，計有50幅攝影作品，一幅義賣價3000元。

(中時 )