李眉蓁團隊出示高雄銀行「雄速貸」廣告，強調陳其邁說要與高雄銀行合作的青年創業貸款，其實韓國瑜去年9月早就做了。（李眉蓁競選團對提供／林宏聰高雄傳真）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁日前發表青年就業專案，遭國民黨對手李眉蓁團隊抓包，內容大多複製他2018年已提出的「我挺你123」，更沒掌握高雄銀行其實已在韓國瑜時代推出青年創業貸款，李眉蓁陣營發言人鄭照新質疑，陳其邁只是跟風前市府已經做的政策，「難怪被人說破，最想當韓國瑜2.0的，原來就是其邁！」

鄭照新在臉書表示，陳其邁14日在臉書洋洋灑灑提出青年就業專案，細究其內容，無論在單一窗口、資金協助、新創項目上，多半又是「複製貼上」2018年提出的「我挺你123」，更誇張的是，青年創業貸款部分，陳其邁說「將指定高雄銀行為專責銀行，成立青年創業貸款專案，針對新創、微創、文創、農創等提供融資協助。」

「其邁你不知道嗎？高雄銀行早就有青年創業貸款專案！」鄭照新說，去年9月，高市府早已與高雄銀行合作推出青年創業貸款專案「雄速貸」，是韓國瑜推出的金融三箭政策之一，「已經做了快1年的事情，陳候選人推出政策前卻渾然不知，與市政嚴重脫節」。

鄭照新批評，陳其邁脫離現實，不認真了解高雄市政現況，再度坐實他的政策根本只是跟風前市府已經做的政策而已，「也難怪被人說破，最想當韓國瑜2.0的，原來就是其邁！」

他更以「邁拷貝，趴兔」諷刺陳其邁，酸對方如果還活在2018年的高雄，不思進取，持續偷懶拼裝中央和自己現成的政策複製貼上，還是待在熟悉的中央做副院長就好。

(中時 )