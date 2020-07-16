Xjoniro公司研發波麗士大人專用鞋，並捐贈70雙給頭家派出所，增加員警執勤安全。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

波麗士大人專用鞋具BMI身體密度中大底、軟式防護盔甲、反光不熄滅安全片、TPU武士犀牛皮保護膜等特色，同時使用「POLICE」字樣，提升警察專業形象。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

警察勤務不分晝夜，路口交通指揮或鄰里巡邏易因天色昏暗造成警察同仁執勤上的危險。XJoniro客制化科技股份有限公司捐贈70多雙警察專用鞋予大雅分局頭家派出所全體員警，盼協助升級警用裝備，增加警察執勤安全。

捐贈儀式16日上午在頭家派出所舉行，由所長蕭偉志代表接受70多雙警察專用鞋，市價總值高達21萬餘元。議員蕭隆澤、徐瑄灃、潭子區長林國聲、大雅分局副分局長張添勝等人也到場共襄盛舉。

曾擔任頭家警友站10年的XJoniro總經理王水木說，每當在路口看見指揮交通的員警，總會因他們身旁一閃而過的快車，而替員警捏把冷汗；自己除了透過平時警友站與派出所聯結外，也想利用自身製鞋專業，設計出最符合警察的專用鞋回饋辛苦的波麗士大人。

Xjoniro公司總經理王水木表示，經過不斷地日思夜想，並與研發同仁多次討論，終有所成，期望藉由公司客製鞋的專業，從設計、開發到生產，一貫作業完成特製警用鞋來保護警察同仁雙腳，並增加員警執勤安全。

Xjoniro為警察客製的鞋款具BMI身體密度中大底、軟式防護盔甲、反光不熄滅安全片、TPU武士犀牛皮保護膜等四大特色，同時使用「POLICE」字樣，提升警察專業形象。

張添勝感謝Xjoniro對大雅警方的肯定，相信能提升同仁士氣，並表示，台灣在2020年榮登世界安全指數第二名，且台中市更是六都犯罪率最低的城市，警察保護人民安全乃職責所在，安定的社會環境需靠大家來維護，而警察更是其中一股不可或缺的力量。

(中時 )