中華網龍（3083）16日為旗下重量級手遊《黃易群俠傳M》舉辦上市記者會，請來遊戲代言人藍正龍化身時空戰士宣示開戰，智冠集團董事長王俊博則親自化身「天魔大將軍」重現電視廣告中揚州城前的震撼交鋒。

智冠集團董事長王俊博回顧，智冠集團從1990年代就與黃易老師結下情誼，一路從單機遊戲、線上遊戲到手機遊戲合作至今，共推出7款遊戲，「黃易老師透過44部小說為書迷帶來廣大豐富的武俠世界，我們則努力在遊戲中呈現這些想像」。

中華網龍總經理呂學森則表示，《黃易群俠傳Online》於2006年上線，該遊戲當時同時在線人數為19.2萬人，寫下國產遊戲同時在線的最高紀錄。睽違14年後再推出《黃易群俠傳M》，除在手機上玩以外，也可以在電腦上玩，期望讓玩家玩到當年最精華的遊戲樂趣。

《黃易群俠傳M》推出，同時也公布了大規模的跨界合作，攜手美食外送平台foodpanda、胖老爹美式炸雞、國民零食乖乖及三大夜市商圈舉辦多項遊戲連動，活動期間foodpanda將動員2000台左右外送機車，搭載「你是誰派來的」外送包穿梭雙北及高雄地區。胖老爹則推出《黃易群俠傳M》專屬炸雞套餐，於指定門市購買即可領取遊戲虛寶卡。

乖乖則將與《黃易群俠傳M》在近期實體活動合作「乖乖時空補給背包」，還有台北寧夏、台中逢甲、高雄六合三大夜市拍照打卡等活動，集結玩家現實同樂。

網龍表示，遊戲內也會輪番推出「foodpanda坐騎」、「夜市無雙號坐騎」、「炸雞系列造型武器」、「乖乖造型背甲」等跨界聯名內容，各種可愛有趣的造型虛寶歡迎玩家收藏，一起成為矚目焦點。

(工商 )