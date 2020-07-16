無法吞忍。小股東16日提出五大疑點，質疑國泰一號出現大欺小霸凌事件，一向是業界守法模範生的國泰集團忍無可忍，怒回五大聲明，敬告所謂的「小股東」莫以烏賊戰術，想「圍魏救趙」，打國泰集團的背後相中的可能是另外一檔REIT，傷及國泰商譽，將無法容認。

國泰集團及受託管理單位共五大回應，一是國泰人壽早在2005年發行國泰一號時，就將不動產出售給受託銀行，並無產權、主導租約等情事，同時保險局是在2007年規定壽險業投資單檔REIT不得逾其發行受益權總額的10％，法不溯及既往，同時國壽在2007年之後並未再加碼投資國泰一號，僅在2015年7月因合併國寶人壽，部位出現非投資的變動，國壽每季亦會出具「非因投資超限報告」，將相關情況報給保險局。

二是國泰建經等相關單位收取管理費等費用，全依受益人會議通過的合約進行，目前國泰一號收取的費用率在市場各檔REITs中，並不在前幾名，即便未來要增加績效獎金機制，亦會經受益人會議同意相關績效指標，且會扣除不動產自然增值的效益，期末依績效達成率且再次送受益人會議決定才會收取，並無所謂自行通過自肥機制。

三是收益減少有二大原因，一是中華大樓因屋齡已久，租金競爭力下降，在2014年受益人大會通過推動都更計畫，在都更期間即會減少租金收益，中華大樓旅館部分已在2018年3月完成招商，預估未來租金會高於都更之前，第二即是今年遭遇新冠肺炎，政府鼓勵金融機構降租，協助產業度過難關，因此給予喜來登飯店與營業額連動的階梯式減租，若營業額恢復正常，即會停止降租，因疫情造成的收益減少並非國泰一號獨有。

四是並無重度決議改普通決議，國泰方面表示，依現行法規及基金合約，只有信託契約變更、終止等重大決議，需要出席2/3同意的重度決議，其他都是普通決議，即1/2同意即可，國泰一號並沒有改變相關事項。

五是受託機構土地銀行已多次表明，7月受益人會議並沒有私募案，盼外界不要無中生有，膜糊焦點；同時REIT投資的是「受益權」，不是股權，投資人無法干預基金運作與買賣，更無關係人交易、小股東等說法。

(工商 )