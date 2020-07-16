陸股三大指數收盤大幅下挫，滬指收報3,210.10點，跌4.5％；深成指收報12,996.34點，跌5.37％；創業板指收報2,646.26點，跌5.93％。

從盤面上看，白酒類股跌超9％，五糧液、洋河股份等超十股跌停；中芯國際概念股跌超9％，滬矽產業跌超17％，含科創板個股在內約有20檔個股跌幅達10％；旅遊、生物製品等類股亦大跌。

滬深兩市成交額連續第九個交易日突破人民幣（下同）1.5兆元。

北上資金全天淨賣出69.2億元，為連續3日淨賣出。

(工商 )