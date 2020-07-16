中芯國際以每股人民幣27.46元公開發行，今(16)日在上海科創板掛牌上市，早盤股價一度強漲240%，但隨著外資獲利了結賣壓沉重，大陸A股股王貴州茅台重挫近8%，白酒股領殺之下，北向資金淨賣出54.37億元人民幣，上証指數收跌逾4.5%，險守3,200點關卡。

大陸第二季GDP成長率達3.2%、超乎市場預期，市場憂慮陸美關係惡化，陸股3大指數16日集體大跌，其中上証指數收盤下跌4.50%，收報3210.10點；深證成指下跌5.37%，收報12996.34點；創業板下跌5.93%，收報2646.26點。大陸兩市成交量第9個交易日達1.5兆元人民幣。

人民日報旗下新媒體平台《學習小組》昨日晚間發布文章，指稱茅台酒「變味」，亦指酒是拿來喝的，而不是拿來炒的，更不是拿來腐敗的，被視為替近期陸股白酒股強漲態勢降溫。

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(中時電子報)