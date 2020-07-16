新冠肺炎疫苗陸續傳出利多的重大進展，加上高盛等銀行財報大多看漲，道瓊笑迎四連勝，周三美股三大指數全數收紅，惟周四重要亞股皆墨，美期電子盤震盪走跌，台股開盤下跌29.81點報12173.04點，權值股漲跌互見，指數狹幅震盪，電金疲憊，紡織等傳產則精神佳，市場密切關注台積法說結果，壓抑盤勢表現，大盤更跌破12200關卡，回測12100有撐，最低至12107.04點，終場跌幅收窄仍5日線告失，下跌45.11點或0.37%，報12157.74點，成交金額縮為1980.60億元。今日外資(不含外資自營商)賣超71.6166億元，投信買超14.794億元，自營商賣超22.2272億元，三大法人賣超79.04億元。外資再度轉賣超，7月以來仍買超264.229億元。

下午盤後召開法說會的台積電(2330)，外資頻頻調高目標價卻未見法說行情，昨日一度衝上370元歷史天價，市場轉為觀望，周三結束連11漲，周四股價持續壓回走跌，終場收跌1.52%至357.5元，止步連五天創新高，跌破5日線。台積概念股則反應不同調，帆宣(6196)、創意(3443)、光罩(2338)、迅得、京鼎(3413)走衰，矽格(6257)、精材、世界、弘塑、家登、宜特、雍智科技、世禾、致茂(2360)等走穩上揚。電子類股收跌0.66%，由二哥聯電(2303)出面接棒殺敵，收漲3.75%至16.6元，2天即走完全填息之路，收復月、10日均線，29日法說將登場。其它如GIS-KY(6456)、穩懋、曜越、金像電(2368)等表現優秀；IC設計威盛(2388)、聯詠(3034)以及綠電股元晶(6443)、碩禾、永冠-KY(1589)、士電(1503)等也同樣漲勢不輸人。權值股方面，股王大立光(3008)開高走低收黑，終場跌0.37%至4000元，守住整數大關；鴻海(2317)則逆勢走揚，收漲1.15%至87.6元，站穩5日線；台塑化(6505)、台塑(1301)、台達化(1309)、裕日車(2227)、雙鴻(3324)、華通(2313)、台化(1326)等多方撐盤穩局面；聯發科(2454)收跌1.64%，面臨600元保衛戰；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)開低收小跌震盪。填息路上，盛餘(2029)、崇友(4506)、晶華(2707)穩健；台表科(6278)、捷流閥業達陣；億豐(8464)、友通(2397)、原相(3227)、禾伸堂(3026)跌跤陷貼息。

類股方面來看，紡織股受惠於南向設廠題材，聚陽(1477)獲多家外資調高目標價，激勵盤中來到186元，逼近波段新高價，紡織股王儒鴻(1476)、如興(4414)、宏洲(1413)、聚紡、南染(1410)、宏遠(1460)均蠢動上攻，推升該類股指數收漲1.6%，名列上市漲幅第三名。冠亞軍則花落玻陶股、橡膠股，分別漲3.86%、1.83%，各以台玻(1802)、申豐(6582)掛帥領軍。國際原油上漲，激勵油電燃氣、塑膠股，分漲1.59%、0.64%。營建股受惠資產題材進駐，國產(2504)瞬間填息，裕豐(1438)、國揚(2505)、冠德(2520)、工信(5521)等皆盤堅大漲，激勵類指收漲0.69%，排名漲幅第七。在國外疫苗開發傳出新進展，加上美國NBI生技指數創高，但四大天王「天國一輝」紅盤僅曇花一現，合一一度跌停打開翻紅，收復300元關卡，但仍不敵賣壓、再鎖上跌停苦價，母公司中天同步伐持續跌停，杏國(4192)、杏輝(1734)、亞諾法(4133)同樣委屈，台微體、懷特(4108)則漲停作收，生醫族群仍表現回神，類指收小紅漲0.39%。IOC拚辦2021東京奧運，製鞋股鈺齊-KY(9802)亮燈攻頂，順利完成填息，寶成(9904)、豐泰(9910)也健步如飛。而台泥(1101)擬以13.66億元公開收購信昌化(4725)股票，信昌化未來也將下市，受利空消息拖累，台泥走跌破10日線關卡，亞泥(1102)、東泥(1110)同樣表情凝重，類股指數盤中重挫2.27%，成表現最差類股；今日進行除息的環泥(1104)、信大(1109)則持續朝填息之路邁進。鋼鐵股收漲0.26%，電子零件漲0.23%，光電、金融、半導體則分別收跌0.03%、0.41%、1.19%。

統一投顧表示，震盪屬於良性拉回，無礙整體多頭格局，市場資金充沛，且國安基金決議不退場，可望激勵市場投資信心，多方格局不變，不預設指數高點。亞洲投顧分析師蘇建豐則表示，拉回代表短線有獲利了結賣壓，短線支撐可觀察萬二大關，待量縮拉回再找買點。分析師邱鼎泰也認為，選股方面抓緊三個關鍵字，銅板股、題材、基本面。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，投資人可以多關注季營運報告產生獲利機會。凱基投顧亦指出，操作上應以第2季或上半年營運成長、同時下半年展望正向個股為主軸。

(時報資訊)