台積電(2330)持續樂觀看待第三季，預期將受惠於5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用，帶動其5奈米及7奈米製程之強勁需求，第三季合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，將創新高，比第二季的103.8億美元增長7.9~10.8%優於預期。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭於法說會中表示，由於5G基礎建設的持續布建及高效能運算相關產品的推出，抵銷其他平台需求較弱的現象，因此台積公司第二季業績表現持續保持平穩。邁入2020年第三季，預期公司營收將受惠於由5G智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用驅動台積公司領先業界的5奈米及7奈米製程之強勁需求。

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2020年第三季的業績展望為：合併營收預計介於112億美元到115億美元之間，比第二季的103.8億美元增加7.9~10.8%；若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，第三季新台幣營收預計在3304~3392.5億元，季增率介於6.3~9.2%，也同步創新高。此外，第三季毛利率預計介於50%到52%之間，營業利益率預計介於39%到41%之間；公司第二季毛利率為53.0%，營業利益率為42.2%。

台積電今日下午舉行線上法人說明會，公布第二季營運結果。2020年第二季營收約3107億元，與第一季相當。第二季毛利率上升至53%，獲利再創新高，稅後純益約1208.2億元，季增3.3%，每股盈餘4.66元。若以美元計算，台積電2020年第二季營收為103.8億美元，

台積電上半年營運也再創新高紀錄，2020年上半年營收6212.96億元，年增35.2%；毛利率52.4%，較去年同期拉升10.2個百分點；稅後淨利2378.09億元，年增85.6%，每股純益9.17元。

(時報資訊)