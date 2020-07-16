上奇(6123)今日宣布取得美商惠普HP 3D列印產品代理權，是繼2012年代理HP Indigo數位印刷設備，成功打開智慧包裝創新應用市場後，再獲得美商惠普HP肯定，將3D印表機解決方案推進台灣製造產業。

上奇董事長許承強表示，上奇與HP對於3D列印智慧製造的未來有共同目標與方向，雙方進一步建立戰略合作夥伴關係，看準工業4.0時代的智慧製造趨勢，目標將3D列印技術及解決方案導入生產線，與製造業、品牌商共同加速數位轉型成長。

HP亞太及日本地區3D列印產品及數字化製造事業總經理Alexandre Lalumiere指出，3D列印技術已趨成熟，應用相當靈活。從汽車、醫療到家電等終端產品，以高端製造技術切入傳統產業，運用得宜可發揮最大效能，大量製造、少量零件單一生產或組件一體成形，大幅降低耗損與運作成本。省去模具設計環節，製程時間甚至可直接縮短三分之一。3D列印除塑料外，亦可換用金屬、陶瓷，未來將有更多材料可選擇，如鋼材、鋁材或更先進塑料等，突破現有技術範圍，目前已有國際汽車大廠品牌商正式將3D列印應用於生產線及市售車上。

上奇與HP攜手拓展台灣在全球科技製造中心地位，大力推動高速列印製造在台應用，打造完整堅固的生態圈，協助台灣製造產業加速擴展全球市場。

(時報資訊)