三倍券紙本領購昨(15)日開跑，民眾熱烈響應，卻也發現領券亂象叢生，連綠委也抱怨連連。民進黨立委何志偉在臉書上哀嚎，唐鳳快點出來救救我們，三倍券搞到三魂七魄快沒了！

何志偉發文說，「三倍券搞到我們三魂七魄快沒了！漏洞百出的超前部署，變成我的『超渡部署」他還透露，本周累積48個小時沒睡覺，真的不要再搞他啊⋯⋯

身為執政黨公職，他支持這個政策，但是技術與流程真的要大大檢討。他提到，他的要求是精準振興有效復甦經濟。

對於何志偉的抱怨求救文，網友在底下留言說，「王世堅有先見之明，跟消費劵一樣就好，兩千又不是好多錢，好好美意變這樣，委員辛苦了。」、「就直接匯款到帳戶就好，真的感覺不到誠意」、「一切都只是人的問題」、「超商機台的頁面流量太大根本進不去」。

不過，也有大批網友不以為然地說，「 誇張捏，超商方便的要命」、「早領晚領，都能領到，為什麼要去人擠人？」、「這很好領啊？你秀逗了嗎？」、「下午兩點半之後就沒人了啦」、「在超商真的一下下就領取四份」。

(中時電子報)