丁姓男子20多年前打算強盜女屋主，見財物只有500元，遂萌生歹念性侵女屋主，犯案後畏罪逃亡，最近因新冠疫情自澳門監獄出獄，在機場因通緝身分遭警逮捕，士林地院審結，依強盜強制性交罪，判處有期徒刑13年。

1999年10月中，當時23歲的丁男見新北市永和一處住宅2樓窗戶未關，打算入內行竊，見從睡夢中驚醒的女屋主頗有姿色，以手勒住女屋主頸部並喝令褪去衣物性侵得逞。

女屋主凌晨睡夢乍醒，面對突如其來、飛來橫禍嚇得不知所措，當丁男離開後立即報警，案經刑事警察局DNA比對確定丁男身分，但丁早已逃亡，士林地院2年發佈通緝，直到今年4月20日，丁男因在澳門監獄服刑出獄，返國照顧高齡母親而遭警逮捕。

法院詢問被害女屋主是否要到庭表示意見，女屋主表示案發後，她和家人都造成極大傷害，不願再回想此事，希望法院可對丁男處以極刑。

合議庭認為，丁男犯案後畏罪逃亡20多年，期間身心受到相當折磨，現已坦承犯行，依法判處有期徒刑13年。

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(中時 )