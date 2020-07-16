三倍券昨(15日)正式販售，許多民眾也都到超商領券，雖系統一度當機，但隨即排除，而資深媒體人黃暐瀚，順利領到三倍券後，則是開心在臉書PO文與大家分享，未料卻遭到一些粉絲團謾罵。對此，資深媒體人董智森今則是砲轟網友，為什麼不領？這一千是黃暐瀚自己掏出來，剩下兩千是稅金，那罵的這些「畜生」呢?

黃暐瀚昨在臉書透露，看到好幾個粉絲團，忙著製圖，中央廚房一條鞭，在罵他領「三倍券」，自己突然嘴角失守，噗嗤一笑，從三倍券政策開始，「身為評論員，我分析討論過很多次，請問哪一次，我說我不領？」是不是沒有話題可以罵，亂扯一通自己嗨？

黃暐瀚最後也說，「哈哈，我自己的錢，我領回來，香的咧～咬我啊！XD～」

對此，董智森今在廣播節目「小董真心話」中談到，徒弟黃暐瀚對於三倍券有非常多批評，結果去領三倍券時，竟被罵，對此，他忍不住怒氣，批評網友「為什麼不領？第一，他必須拿一千換兩千，這一千是他自己掏出來，兩千是稅金，那罵的這些畜生呢? 這輩子都沒繳過稅嗎?...」。

(中時電子報)