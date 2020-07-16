儘管國安基金宣示不退場，持續護盤，然而在指數處於高檔之下，電子股填息難度拉高，16日電池模組大廠新普（6121）、MLCC廠禾伸堂（3026）除息首日就呈現貼息走勢，終場分別下跌4.08％、4.13％，兩檔均為百元俱樂部成員，雙雙陷入貼息的走勢，也讓高價股的填息之路添變數。

新普今日除息14.5元，除息參考價355元，新普為蘋果供應鏈，上半年營收表現不受中美貿易戰及疫情影響，第三季筆電、平板需求仍然看旺，而上半年表現相對較弱的二輪電動自行車，在歐美解封之下，重新拉動今年第三季需求，綜合各產品線的看法，新普內部對今年度營運仍然審慎樂觀，雖然有業績作支撐，但是新普除息首日，受大盤氣氛不佳衝擊，股價跳空下跌，全場無力翻紅，一路呈現貼息走勢，第一個交易日的表現，堪稱黯淡。

而MLCC廠禾伸堂除息表現也無法亮麗，禾伸堂今年以資本公積搭配盈餘分配方式，加碼發放股息，每股配息高達7元，股息水準為歷年次高紀錄，僅次於2019年的每股配發9元，雖然禾伸堂的MLCC以工控、車用領域為主，價格干擾較小，但是被動元件類股近日在龍頭廠國巨（2327）成交量銳減，股價表現不振之下，也衝擊禾伸堂陷入貼息走勢。

禾伸堂除息參考價為121元，早上十點以前，禾伸堂一度維持紅盤，惟大盤震盪洗刷劇烈，十點過後禾伸堂跟進翻黑，終場下跌4.13％，也陷入貼息走勢。

禾伸堂為今年營收年增率率先翻正的MLCC廠，累計上半年營收達68.03億元，月增0.27％，董事長唐錦榮日前在股東常會上表示，第三季MLCC需求尚可，有機會與第三季持平，但是通路方面，因有相當比重在大陸、歐美，在疫情的壟罩之下，表現較為疲弱，第四季期盼彈升。

(工商 )