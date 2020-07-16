一名微博用戶「Victoria_bored-cellist」的大陸留學生，7月11日發文表示，她在搭乘法航回大陸途中，遺失了一把1721年出生的大提琴，試圖聯繫法航協尋，對方卻在推卸責任，只好向網友求助，可是網友歪樓驚呼：「只看到臉好美！」

網友被女神音樂生的長相深深吸引， 狂喊：「戀愛了」。（圖／翻攝自微博）

據「Victoria_bored-cellist」描述，她搭乘法航從美國回大陸，但法航要求，大提琴不能跟著她登機，必須辦理拖運，可是到達目的地後，卻發現大提琴不見了。她發文表示，大提琴是她的最心愛之物，離不開這把珍貴的大提琴。

正妹音樂生的發文已被轉發3.8萬次，評論高達1.4萬條。網友們在轉發之餘，也紛紛留言希望她的大提琴能早日找到「琴對於音樂生來說就像孩子一樣，如同生命一樣重要。」連台灣藝人歐陽娜娜也關注到此事，並轉發其微博表示「每把大提琴都有他的故事，對我們來說他不只是一件樂器，更是朋友和夥伴。想像不到如果是我的大提琴丟失我會多無助...，請法國航空儘快給出回應幫她找到她的琴！」，該音樂生得知歐陽娜娜為其轉發助力後，立即發文表示感動。

所幸這把大提琴流浪三天後，物歸原主。該名音樂生7月14日PO文稱，法航回覆她：根據法航方面的回復，丟失的大提琴已在巴黎戴高樂機場（CDG）找到，法航將與她進行後續溝通工作並安排運送相關事宜。」音樂生當日中午再次發文更新表示，已經拿到了大提琴。

(中時電子報)