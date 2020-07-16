為使地價評議更具公信力，內政部今天通過修法草案，明確規範各縣市政府的地價評議委員會，半數以上應由地政、不動產估價、法律、工程、都市計畫領域的專家學者組成，以提升委員會的專業性，保障民眾財產權益。草案後續將報行政院審查後，送立法院審議。

內政部表示，各縣市政府的地評會須評定該縣市地價，依照現行規定，委員會應由「地方民意代表」及「地方公正人士」參加，但考量民意代表已具有對地方政府行政監督的職權，加上地方公正人士難以定義，因此，委員組成有必要再修法明定，以確保地價評議的公正、客觀。

內政部今天部務會報通過「平均地權條例」部分條文修正草案，明確規範地評會委員由地政、不動產估價、法律、工程、都市計畫領域的專家學者及機關代表組成，且機關代表不得超過委員總數1／2、委員任一性別比例不得少於總數1／3，以落實利益迴避原則，同時符合消除對婦女一切形式歧視公約規範精神。

此外，為使各法律規範一致，這次修法也配合修正後之「土地稅法」規定，增訂委託人以自有土地交付信託，並享有全部信託利益者，於信託關係存續中發生死亡時，土地增值稅比照繼承土地的課稅規定，以保障納稅義務人權益及維護租稅公平合理。

內政部指出，「平均地權條例」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近期報行政院審查後，儘速送請立法院審議。公布施行後，原依本條例第4條授權訂定之「地價及標準地價評議委員會組織規程」也將配合修正。

(中時 )