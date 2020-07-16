2020.07.16 桃園市 ▲蘆竹區南崁兒童藝術村2019年8月正式啟用，進駐許多文創小店，也時常舉辦藝文活動。（姜霏攝）

南崁兒童藝術村佔地約1千坪，1980年為北區兒童之家教職宿舍，因建築物老舊且垃圾堆積，市府原規畫設立國民運動中心，市民持反對意見，發起長達7年的抗爭，多達30場的陳抗活動，終於在文化局的文資評估下保留此地，規畫成「兒童藝術村」。

兒童藝術村位於桃園蘆竹區吉林路旁，這塊蘊含在地文化的綠地，原規畫設立國民運動中心，但市民不捨綠地被利用，也不願老屋及老樹被拆除，於是居民相揪成立南崁文化協會，發動抗爭希望爭取將此地保留，發展成藝文園區。

南崁文化協會理事長高瑞麟提到，最初文化局評估時直說：「不具有文化價值」，協會才開啟多達2.30場的連署抗議，終於獲得5千多份的連署書，也透過媒體讓更多人關注此事，二度經由文化局盤點資源後順利翻盤。高瑞麟笑說，這是桃園市長鄭文燦上任後簽的第2份公文。

長壽里鄰長李織方談到，最初這塊地堆滿了垃圾、雜草叢生，半夜許多青少男女會在這私會，對於環境生態的視覺效果也很差。2018年花了1年多的時間設計規畫，2019年8月正式啟用，進駐了許多文創小店，點亮在地文化的發展。

兒童藝術村副館長孫靖婷說：「兒童藝術村追求的不是煙火燦爛的效益，而是長久以來的文化傳承」，因此舉辦了許多推廣藝文活動，周末也時常舉辦市集，讓更多人了解這個地方，帶孩子一同同樂、散心。

(中時 )