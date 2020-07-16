兒童交通安全數位教材特別設計互動式問答題型，讓小朋友熟記交通規則。（業者提供）

新冠肺炎攪局，靖娟基金會宣導兒童交安課程的學校數量大幅縮水，只剩8所。遠通電收與靖娟基金會、徐元智基金會合力製作的本土版交安數位教材─「馬路這樣過、安全Ready Go」恰好於年初上線，提供全台多達450所小學免費下載，就連金門、澎湖、綠島等離島偏鄉學校也來申請，讓兒童交安教育不因疫情而中斷。

根據交通部統計，近年台灣兒童平均每天有20人發生交通事故，最新數據也顯示，今年1至4月有近3千名兒童因事故受傷或死亡。

基於從小灌輸正確的交安觀念，是落實交安的重要一步，遠通電收特別訪談志工老師，深知過去兒童交安影片，經常受到版權限制而無法使用，因此特別設計「數位交通安全教材」，內容融合台灣街景動畫結合真人拍攝，用引導問答的方式，讓老師與小朋友在課程中不斷透過互動，學習過馬路時需留意「停看轉揮動」及遠離大車視野死角等觀念。

遠通表示，為了讓各位在地的「志工老師」第一次使用就上手，也特別製作大人版教學影片，讓老師和志工夥伴更快掌握授課技巧。

靖娟基金會表示，數位教材推出前，因志工人力有限，進校宣導的學校，主要以雙北市、桃園市及高雄市的學校為主，當數位教材推出，申請線上下載、線下教學的學校高達450間，連金門、澎湖、綠島、花蓮及台東等離島偏鄉學校也提出申請。

除推動兒童交安教材數位化，遠通電收今年也將「車公益」的守護範圍，延伸到汽車駕駛外的騎士朋友，邀請國光客運共同提醒騎士們留意大車內輪差和視野死角，總計全台150台國光巴士，運用創意車體廣告，宣導正確的交安觀念。國光客運表示，未來將持續參進合作，為交通道安盡一份心力。

(中時 )