英國6代戰機「暴風」（Tempest）的頭號承包商英國航太系統（BAE Systems）說，這款新戰機未來可能靠電力，而不是噴射燃料驅動。這意味它或許會採用混合動力，或是全電力系統。
據《大眾機械》（POPULAR MECHANICS）網和《電訊報》（The Telegraph）15日報導，相關系統無疑比較環保，但「暴風」預定2035年要服役，屆時是否有這樣的推進系統可用令人懷疑。
英國航太系統才剛買下威廉斯先進工程（Williams Advanced Engineering），而這家賽車運動公司專精製作賽車電池。而英國航太系統說，將為「暴風」檢視一切選項。
然而，「暴風」真能全靠電力驅動嗎？似乎不太可能。畢竟電動飛機仍處於「襁褓期」。相對的，高性能加力渦輪風扇發動機則已成熟。除非電池能提供比燃油更大的動力，否則基於實際的考量，沒有必要更換。
(中時電子報)
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