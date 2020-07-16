葉璇透露跟黃毅清見過一面。（圖／取自新浪娛樂）

大陸女星黃奕曾在《還珠格格第三部》中演出「小燕子」一角，2011年她和黃毅清閃婚，不久生下一女，2014年離婚後雙方數度隔空互咬，讓黃毅清被封「地獄來的前夫」，最近黃毅清涉毒遭判15年有期徒刑，女星葉璇則在直播爆料見過黃毅清一面，當時她順口問其他人黃毅清做什麼的？沒想到旁人回答「沒事幹」，讓葉璇脫口：「沒事幹的人超可怕的」。

黃奕2002年接棒趙薇演出第二代小燕子一炮而紅，她與黃毅清3年婚姻不歡而散，兩人為女兒監護權互鬥，女方控男方家暴、抹黑，男方猛爆前妻私生活，2018年黃奕控告黃毅清名譽案勝訴，黃毅清不爽鬥輸，還PO出前妻無碼私照。

去年黃毅清發文自稱最近很多人說他變成熟了，但他覺得自己沒變過，自曝：「當初離婚後整整長達一年半時間不給我見女兒，我沒拿刀捅她已經算很理智了！」本月10日黃毅清因販賣毒品罪遭判有期徒刑15年，並沒收財產5萬人民幣。

當眾人為黃奕脫離前夫魔掌鬆一口氣，被封為「爆料女王」的女星葉璇最近在直播談此事，說在黃奕女兒滿月酒時跟黃毅清見過面，她問別人黃毅清的職業，得到的回答竟是：「沒事幹」，這答案讓她不寒而慄，表示：「真的不能嫁一個沒工作的人」，也強調一個人活著要努力創造價值，不該無所事事，引來許多網友讚賞。

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(中時電子報)