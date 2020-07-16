中芯國際16日正式在科創板掛牌上市，截至陸股收盤，公司股價收報人民幣（下同）82.92元，漲201.97％，全天成交額479.7億元，佔科創板股票成交額近50％，躋身A股歷史上第四大個股成交金額。

據統計，A股歷史上僅有2007年11月5日中國石油（全天700億元）、2015年7月7日中國平安（全天679億元）、2015年6月9日中國中車（全天497億元）的成交金額超過中芯國際今日的成交額。

(工商 )