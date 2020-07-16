新冠肺炎防疫期間，避免人潮群聚，2020年綜所稅申報延長到6月底，也讓國人信用卡刷卡金額出現史上單月最大減幅。據統計，今年6月信用卡刷卡金額約2,370億元，比去年6月刷卡3,282億元，衰退近28％，同時前6月累計刷卡金額近1.38兆元，也比2019年上半年少了2,183億，衰退近13.7％，應也是史上同期的最大衰退幅度。

但銀行業者表示，若扣去綜所稅刷卡金額約900~1,000億元，則今年6月刷卡金額應可以持平，甚至可能是小幅成長3~4％，即6月可能出現3月新冠肺炎疫情爆發以來，首度刷卡同比月成長，主要是台灣新冠肺炎疫情受控，民眾出現「報負性消費」及國內出遊，一般消費的刷卡明顯成長。

6月刷卡王，仍是玉山銀行，單月有402.58億元，以2億元左右的差距，險勝第二名的國泰世華銀，玉山銀信用卡5、6月已連續二個月拿下單月刷卡王，主要還是靠其三張高回饋神卡，即Pi卡、UBear及Only卡，上半年玉山銀刷卡金額2,170億元，排名第二，但比去年同期成長6.4％，則是前六大發卡行中，唯一刷卡金額有成長者。

6月國泰世華銀信用卡刷卡金額400.44億元，排名市場第二，國泰方面表示，若扣掉去年刷卡報稅金額，則今年6月信用卡一般消費刷卡金額其實已恢復成長；上半年國泰世華銀的信用卡刷卡金額以近2,308億元，排名第一。

每年刷卡報稅第一名的中信銀，6月亦因報稅季延後，單月刷卡金額僅326.45億元，排名市場第三大，比去年同期少了一半，估計7月刷卡金額即可能提高，甚至比去年定期成長，上半年中信銀信用卡共刷卡1,954億元，也是排名市場第三。

信用卡第四大的台新銀行，6月信用卡刷卡金額260.27億元，一樣排名第四，若扣掉去年信用卡繳稅金額，則台新銀的信用卡亦是開始成長，上半年共刷卡1,536億元，排名市場第四。

(工商 )