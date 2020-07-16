證交所表示，中華工程（2515）因違反重大訊息規定，處以新台幣5萬元違約金。

中華工程於去年8月21日遭依法執行搜索，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第19款情事，惟該公司延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反證交所前揭處理程序規定，故證交所處以違約金新台幣5萬元，並函知該公司嗣後應確實依規定辦理。

(工商 )