報復性觀影潮真的來了！《屍速列車2》上映首日全台票房近2,400萬，登2020年全台開票冠軍，上次首日票房破2,000萬的電影為2019年7月31日上映的《玩命關頭：特別行動》。

由《屍速列車》團隊斥資4.5億台幣打造的活屍動作片《屍速列車2：感染半島》，15日在全台300個影廳，播出超過2,000個場次，單日票房近2,400萬元，登上全台票房冠軍，單片全台票房佔比近76％，全台單家戲院平均票房近40萬，是第二名平均票房的近10倍，也超越《屍速列車》全台首日票房。

《屍速列車2：感染半島》15日在韓國上映首日也登上票房冠軍，單日觀影人次達35.3萬。

在多部好萊塢大片受疫情影響紛紛退檔、延檔之際，《屍速列車2》為疫後首部上映的娛樂大片，被視為疫情後的電影產業轉捩點，影業人士多認為是重要指標，將影響到後續影業發展，盼望能藉由《屍速列車2》吸引台灣觀眾重回戲院，帶動台灣影業復甦。

車庫娛樂創辦人張心望表示，曾經想過要將《屍速2》上映日期往後延，等疫情更穩定再上映風險較低，但基於整個產業低迷太久，電影有賺有賠，一部片的賺賠事小，只要在還可承受範圍就好，但整個產業急需一部娛樂大片來帶動復甦，想辦法把觀眾帶回戲院。

由姜棟元、李貞賢主演的《屍速列車2：感染半島》，敘述《屍速列車》4年後，在被活屍占據、成為廢墟之地的朝鮮半島，一群身處煉獄、倖存的人類們為活命，而不顧一切展開生死決鬥的故事。

(工商 )