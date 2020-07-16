一言不合就請吃屎，絕對不是說說而已！上海一位大叔因前往網美餐廳時和店員起了口角沒順利用餐，並認為是店家刻意刁難而懷恨在心；當日凌晨便集結滿滿一袋精華排泄物，大力甩在店家門口，在地上放射狀噴出一片金黃色的屎。店家氣得報警抓人，依法處行政拘留15天。

據《看看新聞》報導，這名男子在7月5日時帶著親戚前去網美餐廳用餐，但因取號碼牌時和店員發生口角，沒能用到餐就氣憤離去，內心認為是店員刻意找麻煩因此決心報復。男子便在當日凌晨帶著裝有糞便的塑膠袋騎車至門口，大力拋出沒綁緊的塑膠袋，隨後袋子掉落後噴出滿地的金黃色排泄物，男子即驅車離開，留下一片惡臭。

店家隔日來開店時，門口地板上大片半乾掉的屎漬臭氣熏天，店長氣得調出監視器報警逮人。警方透過監視器所拍攝到的車與拖鞋在附近大面積搜索。，最後在一間小店內逮捕一名王姓男子，王男承認是因有爭執而起念報復，承認了罪行，最終警方並依法處以行政拘留15天。

(中時電子報)